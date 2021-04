Sony promete que seguirá regalando más juegos este año gracias a Play at Home

A mediados del mes pasado, Sony confirmó que la iniciativa Play At Home regresaría nuevamente al ofrecer Horizon Zero Dawn y otros títulos totalmente gratis a todos los jugadores de PlayStation. De hecho, ni siquiera debías tener una suscripción a PlayStation Plus para canjearlos.

Mediante una publicación en PlayStation Blog, la compañía nipona confirmó que seguirán regalando más juegos “dentro de poco”. Sid Shuman, director de comunicación para Sony Interactive Entertainment, dijo lo siguiente:

“Gracias nuevamente a la comunidad — y sigan pendientes, tendremos otra actualización de Play at Home por compartir dentro de poco.”

Shuman no confirmó exactamente los juegos que estarán regalando en un futuro, pero aun así siguen siendo noticias bastante emocionantes. Como recordatorio, este año Sony regaló Ratchet & Clank, ABZU, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot Rescue Mission, Thumper, Paper Beast y Horizon Zero Dawn.

Fuente: PlayStation Blog