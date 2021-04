Reporte: Call of Duty 2021 tendrá importantes restricciones gráficas debido al PS4 y Xbox One

El mes pasado se filtró Call of Duty WW2: Vanguard como el posible nombre para la entrega de este año de Activision, y aparentemente, el PlayStation 4 y el Xbox One están imponiendo severas restricciones gráficas en este título. O al menos así lo sugiere un reciente reporte.

De acuerdo con Tom Henderson, reconocido insider de Call of Duty, las consolas de generación pasada están restringiendo el potencial gráfico de Vanguard y como consecuencia, las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X no darán un gran salto generacional como muchos esperaban.

WW2 Vanguard is going to be held back so bad by previous generation consoles, and from my understanding they are planning previous gen for both Vangaurd and IW’s next title. pic.twitter.com/PmokyHP0BU

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 18, 2021