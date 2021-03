Play At Home regalará Horizon Zero Dawn y nueve juegos indies a finales de mes

Gracias a la iniciativa de Play At Home, los usuarios de PS4 y PS5 tendrán la oportunidad de descargar una serie de juegos completamente gratis a lo largo de este año. La oferta de 2021 comenzó con Ratchet & Clank. Ahora, el día de hoy se ha revelado que todos aquellos con una consola de Sony podrán obtener Horizon Zero Dawn y nueve títulos independientes sin gastar un solo centavo.

De acuerdo con PlayStation, entre el próximo 25 de marzo y 22 de abril de 2021, todos los interesados podrán descargar de forma gratuita los siguientes juegos independientes:

-Abzû

-Enter The Gungeon

-REZ Infinite

-Subnautica

-The Witness

-Astro Bot Rescue Mission

-Moss

-Thumper

-Paper Beast

De igual forma, entre el 19 de abril y 14 de mayo, Horizon Zero Dawn se podrá descargar de forma gratuita. A diferencia de PS+, los títulos que se obtengan por medio de Play At Home no requieren de una suscripción, y serán tuyos para siempre.

Afortunadamente, esto no es todo, ya que PlayStation tendrá más novedades sobre Play At Home en un futuro. Recordemos que esta iniciativa comenzó el año pasado, en donde se regalaron Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey, esto para sobrellevar los primeros meses de la pandemia del COVID-19.

Vía: PlayStation Blog.