El legendario locutor del multijugador de Halo regresa para Infinite

Aunque muchos fans estaban casi seguros de que Jeff Steitzer, el legendario locutor de las partidas multijugador de Halo, estaría de regreso para Infinite, el día se hoy se ha hecho oficial. Como parte del más reciente video ‘Ask343‘, un fan le preguntó a Jeff si lo veríamos nuevamente en la próxima aventura de Master Chief y su respuesta fue del agrado de todos.

Chase Thompson, diseñador de audio para 343, también confirmó esta noticia. En sus propias palabras:

Por si necesitas un recordatorio de la voz de Jeff, aquí puedes escuchar cuando un jugador está en racha durante una partida multijugador:

