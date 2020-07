Con la siguiente generación de consolas en el horizonte, algunos de los publishers y desarrolladores más grandes del mundo ya están preparando para sorprendernos con algunos títulos para el PS5 y Xbox Series X. Una de estas compañías es Ubisoft, quien ya reveló la fecha y hora para su presentación digital enfocada a sus futuros lanzamientos, Ubisoft Forward.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Ubisoft compartió las noticias:

¡Una celebración de verano de los próximos lanzamientos de juegos y contenido de Ubisoft está a la vuelta de la esquina! #UbiForward https://t.co/SKmzkcqPg4 12 de Julio 9:00 am GMT/Pre show

10:00 am GMT/ Show ¡Únete a nosotros! https://t.co/LnGtR8GBlK — Ubisoft Latam (@UbisoftLatam) July 3, 2020

Aunque se espera que podamos ver juegos como el nuevo Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine y más, hay un rumor que asegura que Far Cry 6 también estará presente durante dicho evento. Es más, se dice que Giancarlo Esposito, estrella de Breaking Bad y The Mandalorian, incluso formará parte de esta nueva entrega en la aclamada franquicia de Ubisoft, aunque por ahora se desconoce qué papel desempeñaría.

Como siempre, recuerda que podrás seguir la transmisión en vivo aquí en Atomix, así que mantente pendiente de nuestras redes sociales conforme se acerque la fecha del evento.

Ubisoft Forward se llevará a cabo el próximo 12 de julio a las 4:00 PM Hora de México.

