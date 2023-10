Ya hay fecha para el regreso de Tiny Toons a la televisión

Tiny Toons Looniversity hará su gran estreno en las pantallas el este mes. Tiny Toon Adventures fue uno de los grandes éxitos sorpresa de los años 90, ya que introdujo a una generación mucho más joven de todos los dibujos animados vistos en la franquicia de Looney Tunes, y fue tan popular que los fanáticos han estado esperando ver a la joven generación de toons en acción de nuevo desde entonces. Afortunadamente, ese momento está llegando pronto, ya que la franquicia regresa con una nueva serie animada reiniciada.

Tiny Toons Looniversity finalmente llegará a las pantallas en octubre tanto en Max como en Cartoon Network, así que no pasará mucho tiempo antes de que los fanáticos puedan ver esta nueva interpretación de la franquicia. Para tener una mejor idea de qué esperar de esta nueva generación de Tiny Toons, puedes ver el tráiler más reciente de Tiny Toon Looniversity a continuación.

Tiny Toons Looniversity hará su debut en Max con diez episodios disponibles para transmisión el 20 de octubre con episodios nuevos cada semana a las 4pm por Cartoon Network.

Vía: Sopitas

Nota del editor: Me da gusto que regresen los Tiny Toons, me preocupaba la censura de la comedia física, pero, por lo que se puede ver en el trailer, parece que no perdieron su esencia.