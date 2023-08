Barbie llegaría a HBO Max en esta fecha

Hace ya algunas semanas que llegó a los cines una de las películas más esperadas del año, Barbie, la cual ha generado hasta este momento poco más de 1,000 millones de dólares, consagrándola como una de las más taquilleras de 2023. Y aunque algunos usuarios ya han podido verla en más de una ocasión, les gustaría poder disfrutarla en la comodidad del hogar.

Según lo informado, la cinta llegará el próximo 5 de septiembre a Max, en el caso de latinoamérica sería a HBO Max, puesto que dentro de algunos datos se menciona que será en algún punto del otoño el seleccionado. Este informe proviene de WhenToStream , que ha estado rastreando este lanzamiento desde hace un tiempo y al fin han dado con pruebas un tanto más convincentes.

Vale la pena mencionar, que sería la única plataforma que aloje a la película, más allá de servicios que la tengan en renta individual o compra directa, algo que no es novedad en lugares como Apple y también Prime Video. Los derechos de transmisión son propiedad de Warner, por lo que por lógica no será lanzada en ningún otro lugar.

Esta es la sinopsis de la cinta:

Después de ser expulsada de Barbieland por no ser una muñeca de aspecto perfecto, Barbie parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad.

Recuerda que aún puedes apreciar en cines este lanzamiento.

Nota del editor: Entonces hay que esperar un día más para poder apreciar esta cinta, la verdad no quise ir a verla al cine por el tiempo, pero ahora sí no me la voy a perder. Ojalá esté buena como menciona el público general.