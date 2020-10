¡Ya está aquí el primer comercial del Xbox Series X|S!

Con la siguiente generación de Xbox en puerta, la compañía ha puesto en marcha su compaña publicitaria, y el día de hoy han revelado el primer comercial del Xbox Series X|S. Titulado “Us Dreamers”, el vídeo, más que darnos una serie de puntos para comprar la consola, nos presenta una aventura.

El comercial es protagonizado por Daniel Kaluuya, reconocido actor por su trabajo en Get Out y Black Panther, y está musicalizado por “No Ordinary”, la nueva canción del cantante Labrinth. De igual forma, “Us Dreamers” es el primer vídeo en una campaña conocida como Power Your Dreams, la cual, de acuerdo con Xbox:

“Habla de la idea de que cuando jugamos, ya sea en consola, PC o móvil, soñamos. A veces soñamos con ser otra persona o con ser nosotros mismos. A veces soñamos con una victoria épica con un grupo de amigos o una aventura en solitario que desafía lo que creemos que somos capaces de hacer. Y a veces soñamos con el primer puesto o hacer de este mundo un mejor lugar”.

El Xbox Series X y Series S saldrán a la venta el próximo 10 de noviembre de 2020. En temas relacionados, Phil Spencer revela sus planes para llevar Game Pass a iOS el siguiente año. De igual forma, el FanFest de Xbox se llevará a cabo de forma digital este año.

Vía: Xbox