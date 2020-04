Xbox regalará un Xbox One X Edición Especial de Sonic

Microsoft y SEGA han revelado el Xbox One X Edición Especial de Sonic. Para celebrar el lanzamiento en digital de su película, ambas compañías estarán regalando esta consola que incluye un diseño único inspirado por la cinta que debutó en febrero. Desafortunadamente, únicamente estarán regalando una sola unidad, por lo que no será fácil ponerle tus manos encimas. Aún así, aquí te decimos cómo participar.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Xbox publicó la dinámica para participar y aquí abajo te la compartimos:

Retweet this with #SonicXboxSweepstakes FAST for a chance to win a custom @SonicMovie console.

Just kidding, you can retweet at a regular pace. Take your time.

Xbox Live countries | 18+ | End 4/14/20 | Rules: https://t.co/vgt3AE2VCU pic.twitter.com/7yHK5u1kNj

— Xbox (@Xbox) March 31, 2020