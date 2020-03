La película de Sonic también adelanta su lanzamiento digital

En estos tiempos donde se sugiere que todos permanezcamos en casa, Paramount Pictures ha anunciado que la película de Sonic también adelantará su lanzamiento digital y podrá ser disfrutada desde la comodidad de nuestro hogar este mismo mes.

A partir del 31 de marzo, la película de Sonic podrá ser comprada digitalmente en varias plataformas por $19.99 dólares. Si prefieres esperar para su lanzamiento físico, entonces marca tu calendario con la fecha 19 de mayo, cuando esta cinta debutará en Blu-Ray y 4K.

Get Ready! #SonicMovie is on Digital March 31 and on Blu-ray™ and 4K Ultra HD™ May 19. https://t.co/AfJlcB7jCd pic.twitter.com/08OkyGYDKO

— Sonic The Hedgehog (@SonicMovie) March 20, 2020