Sam Fisher está de regreso… en Ghost Recon: Breakpoint

Ubisoft nos sigue torturando al volver a colocar a Sam Fisher en otro juego que no sea un nuevo Splinter Cell. Muy pronto, este agente especial regresará a Ghost Recon para otra aventura en Breakpoint conocida como “Deep State”. Por ahora, los detalles son escasos, pero estamos a menos de una semana para poder disfrutar de este contenido.

Por medio de Twitter, la cuenta de Ghost Recon comapartió la noticia con la siguiente publicación:

Sam Fisher returns in a new Ghost Recon Breakpoint adventure on March 24. Stay tuned for more intel, ghosts. pic.twitter.com/qRI9Dmugnb

— Ghost Recon (@GhostRecon) March 19, 2020