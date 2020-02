Te contamos qué nos pareció la película de Sonic

¿Cómo adaptar un videojuego a la pantalla grande? Aunque el cine y los videojuegos comparten cierto lenguaje visual, hay cientos de elementos que difieren entre ambos medios. El factor principal para cualquier adaptación exitosa varía entre estudios y mentes creativas. La intención, como dicen, es lo que cuenta.

El mayor fracaso de películas como Mario Bros., Mortal Kombat Annihilation o Street Fighter, es la falta de una visión clara para justificar la transición a la pantalla grande. Afortunadamente, en los últimos años hemos visto cómo algunos estudios han cambiado su percepción sobre este tema, y han optado por encapsular la esencia de una propiedad amada y adaptarla esa característica lenguaje del cine.

De esta forma tenemos Warcraft y Detective Pikachu, cintas que no están al 100% basada en la historia de su material original, pero sí logran transmitir al público lo que se siente ser un maestro pokémon o participar en una raid gigantesca. Ahora, en un par de días se estrenará en México la película de Sonic The Hedgehog, ¿acaso logra ser una buena adaptación del erizo azul? ¿El gran regreso de Jim Carrey a la comedia después de seis años alejado de este género vale la pena? ¿Luisito Comunica hace un buen trabajo como la voz del personaje principal? Conoce la respuesta a estas y a más interrogantes a continuación.

Nuevo Sonic, mismo Sonic

Hay que dejar algo en claro antes de empezar, la película de Sonic es una película infantil. No esperen la trama más complicada del universo o los chistes más inteligentes del planeta Tierra, nada de eso. Esto no es algo malo, todo lo contrario. A diferencia de la historia del personaje titular en los videojuegos, el largometraje no sufre de una crisis de identidad. De principio a fin sabe lo que es.

Ahora, como tal, Sonic no es una adaptación súper fiel del amado personaje. En realidad se toma varias libertades para presentar esta versión del erizo azul a un nueva generación, pero conservando la esencia de lo que hace Sonic a Sonic. El personaje titular sigue siendo la personificación de lo palabra “cool” y cuenta con una actitud “relajada”.

Uno de los momentos más graciosos para mi, y para el resto de los niños en la sala de cine, fue ver a Sonic hacer bailes de Fortnite después de derrotar a varios robots. Es un detalle tan simple, pero que logra transmitir de manera efectiva lo que Sonic es con un lenguaje que es apropiado para las nuevas generaciones que tal vez nunca han disfrutado de Sonic 3 & Knuckles, Sonic Adventure 2 o Sonic Mania, pero seguramente conocen al battle royale.

Pero, ¿de qué trata Sonic The Hedgehog? A grandes rasgos, Sonic es un alien que se encuentra escondido en el pequeño pueblo de Green Hills. Sin embargo, debido a que un día causa una gran descarga eléctrica, Dr. Robotnik trata de capturarlo y descubrir cómo es que logró apagar la luz de medio hemisferio terrestre. Para lograr escapar de nuestro planeta de la forma más segura, el demonio azul busca la ayuda del jefe de policía local. Juntos tendrán que escapar de la ley y crearán una bonita amistad en el camino.

A grandes rasgos, no es la gran cosa. Existe un pequeño conflicto al final del segundo acto que es resuelto en unos instantes. Los personajes son unidimensionales. Los buenos son bueno y los malos son malos. Pero, de nuevo, la película sabe lo que es. No trata de presentar una trama complicada, ni ser la historia más épica posible, o crear un universo cinematográfico. Es diversión pura.

Gracias por todo Moving Picture Company

Como sabrán, la película de Sonic no tuvo la mejor primera impresión en la historia. El diseño original del erizo más famoso del mundo era una pesadilla hecha realidad. Sin importar si al final del día fue un truco publicitario o no, los verdaderos honores son para la división de Vancouver de la Moving Picture Company, quienes se encargaron de toda la animación en esta película, y también reconocerás por traer a la vida a decenas de pokémon en Detective Pikachu. Lamentablemente cerraron sus puerta a finales del año pasado.

El nuevo diseño rápidamente se ganó el corazón de los fans de la serie. A pesar de todas las dudas que puedes tener al respecto, me alegra decirte que no ha nada de que preocuparse. Sonic se ve fantástico, no sólo en el aspecto visual, pero cada frame de animación irradia su característica personalidad hiperactiva que sin duda alguna le fascinará a grandes y chicos.

¿Fan service… ?

Ahora, un aspecto que tal vez sea una oportunidad perdida para algunos, es el fan service. No hay mucho en realidad, y lo que hay, en algunas ocasiones puede no ser tan notorio. Referencias musicales, como el tema de Green Hill Zone y el intro de Sonic Mania, sólo gozan de un minuto en pantalla y no llegan a sonar tan espectaculares como uno desearía. Tampoco hay un gran catálogo de easter eggs relacionados a la historia de Sonic o de SEGA.

Y no hay problema, esta iteración de Sonic es para un público más joven. Un niño de cuatro años ni siquiera se va a dar cuenta de algunas de las referencias a la historia de este personaje. Sin embargo, lo poco que hay, está integrado en la trama de una forma bien hecha que no se siente forzada y es natural, como los icónicos tenis y el spin dash.

Una historia de dos Sonics

Ahora, tuve la oportunidad de ver Sonic The Hedgehog doblada (como les gusta) en español. Hubiera preferido verla en inglés y apreciar el gran trabajo de Ben Schwartz como el personaje titular, pero ya será en otra ocasión. En lugar del talentoso Schwartz, tenemos a Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica. En general, no hace un buen trabajo. Se nota que es su primer papel como actor de voz. En dado caso que en el futuro veamos más de este youtuber en la pantalla grande, espero que tome un par de clases y tenga un mejor director.

Por otro lado, el resto del elenco lo hace muy bien. Mario Castañeda, el cual reconocerás por darle vida a Goku en Latinoamérica, le vuelve prestar su voz a Jim Carrey y, para sorpresa de nadie, hace un gran trabajo. Rara vez encuentras a una voz que vaya tan bien con los modismos de un actor. No me imagino una mejor combinación que Carrey y Castañeda.

Hablando de Jim Carrey, aunque he llegado a apreciar más su trabajo en dramas como Kidding, me alegra reportar que este actor ha regresado a sus días de La Máscara y Ace Ventura. Hace un gran papel como Dr. Robotnik y al final de la cinta demuestra ser capaz de encapsular el icónico diseño de Eggman en pantalla grande. El dominio que tiene en el espacio y la comedia física que hace es impresionante para un hombre de casi 60 años de edad, especialmente considerando que últimamente ha actuado algo raro en la vida real.

Rumbo a la secuela

Paramount Pictures lo ha logrado, ha creado una buena adaptación de Sonic para la pantalla grande. En lugar de preocuparse por atender a viejos fans de la franquicia y llenar la película de easter eggs sin sentido, o apelar a un público más general y no contar con una identidad propia, el equipo de producción logró transmitir de forma exitosa la esencia de Sonic.

El único aspecto que puedo llegar a considerar débil, es la música. Vamos, a pesar de que la calidad de los juegos del erizo han variado en los últimos años, el soundtrack es el elementos que constantemente es alabado por cualquier aficionado a los videojuegos. En cambio, salvo dos pequeñas canciones basadas en los juegos, no hay un gran nivel de producción en este departamento. Con suerte veremos a Hyper Potions o a Tee Lopes trabajar en la inevitable secuela.

Con el cierre de MPC será interesante ver el nivel de animación y atención a detalles que puede lograr otro estudio de animación. Con la excepción de la música, no hay mucho que mejorar. Esto deja el espacio necesario para que Paramount se enfoque en expandir la nueva mitología de Sonic.

Por si no ha quedado claro, recomiendo totalmente esta película. Luisito Comunica no hace un buen trabajo como Sonic, pero si logran encontrar Sonic The Hedgehog en inglés en algún cine, no lo piensen dos veces y véanla. Vayan con sus hijos, hermanitos, primos, con toda la familia, les aseguro que todos se la pasarán muy bien.