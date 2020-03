DOOM Eternal registra más de 100 mil jugadores concurrentes en Steam

Después de una larga espera, los portales al Infierno se han reabierto el día de hoy con el lanzamiento de DOOM Eternal. El nuevo shooter de Bethesda se convirtió en un éxito inmediato con la crítica, y parece que también le está yendo muy bien comercialmente, puesto que el juego ha alcanzado los 105 mil jugadores concurrentes en Steam durante su primer día, tres veces más de lo que DOOM (2016) alcanzó.

La noticia la compartió Benji Sales, un analista independiente de videojuegos, por medio de su cuenta de Twitter:

DOOM Eternal has reached nearly 105,000 concurrent players today on Steam

This is over 3x the all-time concurrent peak players for DOOM 2016

My forecast was DOOM Eternal would be the biggest Bethesda published launch since Fallout 4 in 2015. I remain very confident in that pic.twitter.com/wEuz9FTgjX

— Benji-Sales (@BenjiSales) March 20, 2020