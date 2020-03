Juega Sea of Thieves gratis este fin de semana

Tal vez no se sienta así, pero Sea of Thieves se lanzó hace dos años, exactamente un 20 de marzo de 2018. El juego ha progresado bastante desde entonces, y para celebrar su aniversario, hay muchas cosas que los jugadores podrán disfrutar sin tener que gastar un solo centavo.

Empecemos por lo importante: ¡lo podrás jugar gratis! Sea of Thieves formará parte del fin de semana Free Play Days, a partir del 22 de marzo, así que ya puedes empezar a descargarlo en estos momentos. De igual forma, recibirás varios objetos solo por jugar, y si eres miembro de Xbox Game Pass Ultimate, recibirás todavía más cosas.

Two years of treasure hunting. Two years of skelly smashing. Two years of unforgettable stories. Two years of being more pirate!

Thank you to every scoundrel, sailor and swashbuckler that’s joined us upon the Sea of Thieves so far, and here’s to many more years ahead. Cheers! ? pic.twitter.com/mH51STo52S

