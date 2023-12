Toda una generación conoce a la perfección el nombre de Beakman. Este programa fue la introducción al mundo de la ciencia para muchos de nosotros. Si bien el show terminó hace mucho tiempo, Paul Zaloom, el actor responsable por este icónico papel, sigue haciendo todo lo posible para que más y más personas conozcan las maravillas del mundo científico. De esta forma, Xbox México decidió crear una colaboración con El Mundo de Beakman para enseñarnos cómo es que las físicas de Forza Motorsport funcionan.

Por medio de sus redes sociales, Xbox México compartió un video poco menos de cinco minutos en donde Beakman nos enseña sobre las maravillas de la física que se emplean para en el mundo de las carreras, y cómo es que Turn 10 aplicó estos conceptos para hacer de Forza Motosport una juego de simulación sumamente fiel a la vida real.

¿Curioso por saber cómo funciona tu auto a toda velocidad en Forza Motorsport?

Trajimos a #Beakman para que te explicara todo lo que necesitas saber sobre vehículos a toda velocidad. pic.twitter.com/R5GB6iz4by — Xbox México (@XboxMexico) December 6, 2023

Como lo pudieron escuchar, Juan Alfonso Carralero, la voz de Beakman en español latino, también está de regreso, y hace un fantástico trabajo al darle vida a este personaje una vez más. Si bien el video tiene una corta duración y, al final del día, es un comercial para Xbox Game Pass, este es un fantástico momento que muchos podemos apreciar, e incluso podría convencer a más de una persona de darle una oportunidad a Forza Motorsport.

Recordemos que a lo largo del año, Xbox Game Studios nos ha entregado una buena cantidad de juegos. Si bien muchos desean enfocarse en lo negativo, y señalar a Redfall como una de las razones por las cuales no vale la pena el Xbox Series X|S, no hay que olvidar todas las grandes experiencias que también vimos a lo largo de 2023.

El año comenzó con Hi-Fi Rush, un fantástico beat’em up de ritmo de la mano de Tango Gameworks, estudio responsable por la serie de The Evil Within, así como Ghostwire: Tokyo. De igual forma, no podemos olvidar a Starfield. Si bien esta entrega tuvo una recepción mixta, nadie puede negar que esta es una de las mejores ofertas que encontramos en esta plataforma.

Junto a esto, no podemos olvidar a Game Pass. Este servicio no solo nos permite disfrutar de juegos día uno, ya sea que se traten de los first party más esperados del año, third party que valen mucho la pena, o indies que obtendrán la exposición que desean. Esta es una fantástica plataforma que todos los usuarios deben de tener.

Sin embargo, no todo ha tenido resultados positivos. A lo largo del año se han reportado problemas con las ventas del Xbox Series X|S, y como es que Microsoft se ha enfocado más en las suscripciones a su servicio. Los resultados finales no han sido tan positivos como a algunas personas les hubiera gustado, lo cual ha causado que el público esté preocupado.

Con el 2024 a solo unas semanas de distancia, muchos fans se preguntan qué nos ofrecerá Xbox el siguiente año. Aunque juegos como Fable, Avowed, Perfect Dark, el título de Indiana Jones y Senua’s Saga: Hellblade II suenan como opciones bastante posibles, por el momento no hay información oficial al respecto, aunque esto bien podría cambiar en The Game Awards el día de mañana.

Por su parte, muchos se preguntan qué están haciendo estudios como Double Fine, 343 Industries y, sobre todo, The Coalition, especialmente considerando los rumores de un nuevo juego de Gears of War. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Xbox en el 2024. En temas relacionados, Xbox revela por qué no comparte las ventas de sus consolas. De igual forma, estos son los títulos de Game Pass para este mes.

Nota del Editor:

Xbox está pasando por un periodo mixto. Si bien han cometido varios aciertos con el tipo de juegos que le han ofrecido al público, sus decisiones no han sido las más positivas para la compañía, y tomar la posición pesimista de los perdedores de la generación los ha encaminado por un rumbo que muchos aseguran no deberían tomar.

Vía: Xbox México.