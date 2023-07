Xbox es la plataforma donde menos se juega Call of Duty

Call of Duty sigue siendo una de las franquicias más importantes y populares de la industria de los videojuegos. Y es la verdadera razón por la cual el juicio para evitar la compra de Activision-Blizzard-King por parte de Microsoft sigue siendo un drama interminable. Con Sony admitiendo que sí tiene miedo de que la gente abandone su plataforma para irse a Xbox, de concretarse la venta, aún con la promesa de parte Microsoft por mantener Call of Duty como un juego multiplataforma.

Al momento las declaraciones por parte de los ejecutivos de Microsoft, indican que no es intención del gigante de la informática, convertir la IP en una exclusiva para Xbox. Varios factores indican que este sería un movimiento desfavorable para los de Redmond pero faltaba la opinión de Bobby Kotick, presidente de Activision al respecto, quien de paso reveló cuántos jugadores de Call of Duty hay activos en cada plataforma.

Abriendo con el argumento de que Call of Duty cuenta en la actualidad con una base de jugadores diarios que asciende a los 70 millones en todas las plataforma, el líder de Activision reveló que donde más se juega Call of Duty es en dispositivos móviles.

“La mayoría de los jugadores juegan en teléfonos móviles. Luego tienes probablemente 25% en PC, y luego hay aproximadamente 15% o 16% en PlayStation. Y 7% u 8% en Xbox”, comentó Kotick en el juicio contra la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

Esto quiere decir que la plataforma donde menos jugadores de Call of Duty hay, es en Xbox. Donde, convirtiendo los porcentajes en número de personas activas, obtendríamos alrededor de 5.6 millones. Recordemos que Microsoft reveló la semana pasada cuántas consolas ha vendido: 21 millones de Xbox Series X|S y 58 millones de Xbox One. Si tomamos en cuenta todos estos datos, parece que la cifra de fans de Call of Duty en Xbox parece hacerse aún más pequeña.

Vía: Levelup

Nota del editor: ¡Wow! Pensé que estaba solo al no ser fan de Call of Duty pero parece que los jugadores de Xbox piensan como yo :V