Xbox anuncia una edición GOTY para MFS

Microsoft Flight Simulator llegó a PC en agosto del año pasado, y desde entonces esta experiencia inmersiva no ha parado de recibir alabanzas por parte del público. De esta forma, el día de hoy se ha revelado una edición Game of the Year, la cual incluirá nuevo contenido, y estará disponible el próximo mes.

Como parte de los anuncios para el resto del año, Xbox reveló Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition, una actualización gratuita para este título, la cual estará disponible el próximo 18 de noviembre. Aquí veremos cinco nuevos aviones, ocho aeropuertos adicionales, más vuelos de descubrimiento y tutoriales, así como soporte para DX12, una de las características más solicitadas por la comunidad.

Por si fuera poco, el contenido de las Reno Air Races, el cual presenta una serie de competencias enfocada en la velocidad, también estará disponible el 18 de noviembre. Esta versión de Microsoft Flight Simulator llegará a Xbox Game Pass para consolas y PC.

Recuerda, Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition estará disponible el próximo 18 de noviembre. En temas relacionados, Xbox ha anunciado un evento para celebrar su 20 aniversario. De igual forma, estos son los planes de la compañía para finales de año.

Nota del Editor:

Microsoft Flight Simulator es uno de los simuladores de vuelo más accesibles del momento, y es un verdadero deleite visual. Es agradable ver que los desarrolladores siguen creando nuevo contenido para este título, el cual expandirá sustancialmente su periodo de vida. Ahora solo necesitamos saber más sobre la colaboración con Top Gun.

Vía: Xbox