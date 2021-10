Game Pass sigue creciendo, pero Xbox no da números exactos

A principios de año se reveló que Xbox Game Pass había superado la cifra de los 18 millones de usuarios. Desde entonces, la compañía no ha actualizado este número. Pese a que se especula que la cantidad ya supera los 30 millones, Phil Spencer, jefe de Xbox, no ha decidido aclarar estos rumores. Esto es algo que ya vimos en el pasado, y se repitió en una reciente entrevista con este directivo.

En una reciente plática con The Wall Street Journal, Spencer fue cuestionado sobre los supuestos 30 millones de usuarios de Game Pass. Recordemos que hace tiempo, a Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two, se le escapó esta cifra. En su momento, el jefe de Xbox señaló que la cantidad oficial es de 18 millones. Ahora, durante su reciente entrevista se ofreció una respuesta similar. Esto fue lo que comentó:

Xbox chief Phil Spencer addresses the 30 million Xbox Game Pass subscriptions chatter @WSJ Tech Live. "We're sticking with our last public number, 18 million subscribers. We will announce another number at some point." https://t.co/cQ9s23eY4I pic.twitter.com/531UOBJapG

— Tom Warren (@tomwarren) October 18, 2021