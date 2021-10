Celeste le dice adiós a Xbox Game Pass

Hace unos momentos se reveló una nueva lista de juegos para Xbox Game Pass, en donde títulos como Dragon Ball FighterZ y Age of Empires IV protagonizarán el resto de octubre. Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que experiencias como Celeste dejarán este servicio a finales de mes.

En esta lista también destaca Five Nights at Freddy’s, el cual dejará Game Pass el día de Halloween, el peor momento para decirle adiós a un título de terror. Conoce la lista completa de juegos que ya no estarán disponibles a partir del próximo 31 de octubre:

–Carto (Nube, Consola y PC)

–Celeste (Nube, Consola y PC)

–Comanche (PC)

–Eastshade (Nube, Consola y PC)

–Five Nights at Freddy’s (Nube, Consola y PC)

–Knights & Bikes (Consola y PC)

–Unruly Heroes (Nube, Consola y PC)

Como ya es costumbre, puedes comprar algunos de estos títulos con un 20% de descuento en la Microsoft Store, y así continuar con tus aventuras sin problema alguno. En temas relacionados, puedes checar la lista de novedades para Xbox Game Pass aquí.

Vía: Xbox