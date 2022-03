¡Xbox All Access ya llegó a México!

El año pasado tuvimos oportunidad de platicar con Edgar Hernández, Xbox Category Manager para LATAM quien confirmó que el programa Xbox All Access sí estaría disponible en nuestro territorio eventualmente. Pues el día ha llegado y a partir de hoy ya puedes adquirir un Xbox Series X|S en conjunto con una membresía de Xbox Game Pass Ultimate pagando a meses sin intereses gracias a este programa.

Xbox All Access te permite adquirir la nueva consola de Microsoft mediante un sistema de pagos mensuales sin intereses por 24 meses, que como te decía anteriormente, también te incluye una suscripción a Game Pass Ultimate. Este programa ya llegó a tiendas mexicanas y de momento lo puedes encontrar en Liverpool, Walmart, y Sam’s Club. Importante destacar que únicamente se puede acceder a él mediante las tiendas online de estos minoristas.

¿Cómo quedarán los pagos exactamente?

– Xbox Series S – $583.10 MXN por 24 meses sin intereses

– Xbox Series X – $812.30 MXN por 24 meses sin intereses

Evidentemente, será necesario contar con una tarjeta que te permita realizar comprar a meses sin intereses, y también contar con el crédito disponible. Una vez que estés preparado con toda tu información, basta con que te registres, ingreses tu dirección de envío y un método de pago, y ya estarás listo para recibir tu consola en la puerta de tu casa.

También platicamos con Pedro Rolla, LATAM Sr. Gaming Lead for telco en Microsoft, quien confirmó que eventualmente se estarán sumando más tiendas a este programa, pero de momento no pudo confirmarnos exactamente cuáles. Por otra parte, también nos mencionó que estarán manteniendo un constante stock de consolas específicamente para Xbox All Access, y así evitar que se agoten con tanta facilidad.

