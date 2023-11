Wonder Woman no sería un juego como servicio

A principios de la semana, una solicitud de trabajo por parte de Monolith Productions reveló que el siguiente juego de Wonder Woman contaría con elementos de juego como servicio, algo que no fue del agrado del público en general. Ahora, Warner Bros. se ha dado a la tarea de aclarar esta situación, señalando que este título no contará con esta práctica.

Por medio de una entrevista con IGN, un representante de Warner Bros. ha señalado que el título de Wonder Woman no contará con elementos de juego como servicio. En su lugar, podemos esperar una experiencia de un solo jugador en un mundo abierto. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Wonder Woman es un juego de acción y aventuras para un jugador ambientado en un mundo abierto dinámico. Esta experiencia en tercera persona permitirá a los jugadores convertirse en Diana de Themyscira e introducir una historia original ambientada en el Universo DC, al mismo tiempo que presenta el Sistema Nemesis. Wonder Woman no está diseñada como un servicio en vivo”.

En su solicitud para Ingeniero de software líder, Monolith Productions señaló que la persona indicada debería tener experiencia en juegos como servicio. Esta información salió a luz días después de que David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, reveló sus intenciones para convertir en juegos como servicio a sus propiedades más famosas.

De esta forma, muchos llegaron a pensar que el siguiente título de Wonder Woman sí contaría con elementos de juego como servicio. Recordemos que esta entrega fue revelada durante The Game Awards en el 2021, y si bien no hemos visto algo más de este proyecto desde entonces, con la siguiente ceremonia a solo unos días de distancia, existe la posibilidad de que veamos más sobre el trabajo de Monolith Productions en un futuro cercano.

En temas relacionados, The Flash eliminó más cameos de Wonder Woman. De igual forma, desmienten rumores sobre Wonder Woman 3.

Nota del Editor:

El juego de Wonder Woman puede ser una experiencia increíble. Sin embargo, que sea un juego de mundo abierto no me llama mucho la atención, aunque, para ser justos, me sentía igual sobre los Batman Arkham, hasta que los jugué y mi opinión cambió.

Vía: IGN