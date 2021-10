William Shatner, a quien tal vez reconocerás por haber interpretado al Capitán James T. Kirk en la serie original de Star Trek entre 1966 y 1969, ha cumplido su sueño de viajar al espacio en la vida real. Esto lo decimos porque el actor de 90 años ya tuvo oportunidad de viajar en un cohete espacial con toda una tripulación.

Shatner se aventuró al espacio en un vuelo de Blue Origin junto a los astronautas Audrey Powers, Chris Boshuizen, y Glen de Vries en la mañana de este miércoles alrededor de las 9AM hora de México. El viaje duró cerca de 10 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje en Texas, donde Jeff Bezos, fundador de Blue Origin, les dio la bienvenida.

En entrevista con CNN, Shatner dijo lo siguiente:

“Estoy tan emocionado por lo que acaba de pasar. Es algo extraordinario. Espero lograr mantener esta sensación. No quiero perderla. Es algo más grande que la vida propia. No tiene nada que ver con los pequeños hombrecitos verdes y la canica azul. Tiene que ver con la enormidad y lo repentina y lo rápida que puede ser la vida y la muerte.”

Shatner retomó su papel como el Capitán Kirk en Star Trek: The Animated Series así como en Star Trek: The Motion Picture. Antes de la muerte del personaje, el actor lo interpretó en otras seis películas de la franquicia.

Nota del editor: En lo personal nunca he sido tan fan de Star Trek, la verdad es que siempre me he inclinado más por Star Wars, aunque reconozco que las pocas películas de Star Trek que he visto sí me han llegado a gustar. Tal vez sea hora de ponerme al corriente con esta franquicia.

Via: IGN