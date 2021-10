El día de ayer, David Jaffe, mejor conocido por ser el creador de God of War, publicó un video en su canal de YouTube criticando varios elementos de Metroid Dread. Según Jaffe, esta nueva exclusiva del Switch es “muy difícil y confusa para sus jugadores”, al punto de que no pudo jugar por más de dos horas antes de desinstalarlo.

Vía Twitter, Jaffe ahora comparó a Metroid Dread con Shantae and The Seven Sirens, aunque más que ser una auténtica comparativa, solo lo utilizó como pretexto para tirarle más odio al juego de MercurySteam.

“El juego de $60 dólares de Nintendo vs. Shantae and the Seven Sirens (aka un auténtico y GRAN ejemplo de un metroidvania moderno que, por cierto, solo cuesta $30 dólares…”

Nintendo’s $60 game vs. Shantae and the Seven Sirens (aka an actual GREAT example of a modern MetroidVania which is- fyi- only $30:)… pic.twitter.com/rKTimflI5b — DAVID SCOTT JAFFE (@davidscottjaffe) October 12, 2021

Como ya pudiste ver, Jaffe sigue con su campaña de odio hacia Metroid Dread, y seguro que la cosa no terminará aquí. Veamos con qué otros comentarios sale Jaffe en el futuro, pero la gente ya se empezó a cansar de ellos y basta con echarle un vistazo a las respuestas de este tweet para saber de qué estoy hablando.

Nota del editor: Pues bueno, está claro que este señor solo está buscando llamar la atención. Jaffe sabe perfectamente el tipo de reacciones que van a provocar estos comentarios, y más allá de ser una crítica constructiva hacia Dread, esto ya se convirtió en una campaña de odio en su contra.

Fuente: David Jaffe