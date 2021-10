Tales of Arise nos presume sus elogios en nuevo tráiler

Tales of Arise debutó el mes pasado y fue recibido como un excelente JRPG moderno. El equipo de Bandai Namco hizo un gran trabajo con la historia, personajes, combate y otros elementos de este título. Por si todavía tienes dudas sobre si vale la pena o no, entonces te recomendamos checar su nuevo tráiler lleno de elogios.

Este tráiler recopila muchas de las reseñas positivas que recibió Tales of Arise de diferentes medios especializados aquí en Latinoamérica. Incluso salimos nosotros, ¿te diste cuenta?

Tales of Arise ya está disponible para PlayStation, Xbox y PC. Por acá le puedes echar un vistazo a nuestra reseña escrita.

Nota del editor: La verdad es que Tales of Arise sí es uno de los mejores JRPGs que puedes jugar actualmente. Su historia, sus personajes y su sistema de combate son simplemente fantásticos y no me voy a cansar de recomendar este juego para los amantes de este género.

Fuente: YouTube