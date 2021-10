Pokémon tal vez sea una serie para niños, pero eso no significa que la franquicia no tenga sus momentos de oscuridad. Actualmente ya es posible disfrutar de Pokémon The Movie: Secrets of the Jungle, la nueva cinta animada de Netflix que nos introduce a un perturbador villano.

Estamos hablando por supuesto del Doctor Zed, un ser que, hasta la fecha, parece ser el villano más malvado de toda la saga. ¿Por qué lo decimos? Pues además de ser alguien que no tiene respeto alguno por la naturaleza, también tiene un serio problema mental y no le importa dejar morir a la gente.

Quienes ya vieron la nueva película de Pokémon sabrán a qué me refiero, pues el Doctor Zed trabajó en la Biotope Company con sus amigos Chrom y Phossa. Tras haberlo “traicionado”, por así decirlo, Zed sufre de un colapso mental y choca su auto intencionalmente contra sus amigos. Ni siquiera le importó ver si estaban bien o no, solo quería robarles su agua sagrada para enriquecerse. De hecho, el hijo recién nacido de esta pareja también iba en el vehículo, así que sí, Zed no tiene problema alguno matando bebés.

Nota del editor: Creo que los villanos de Pokémon siempre han sido igual de memorables que los héroes. Hablo por muchos cuando digo que el Equipo Rocket se volvió en uno de los elementos más icónicos de la saga, después de todo, ¿quién no se acuerda de las travesuras de Jesse y James en el anime original?

Via: ComicBook