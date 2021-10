Diablo II: Resurrected sufre serios problemas de conexión

Ha pasado poco menos de un mes desde que se lanzó Diablo II: Resurrected para todas las plataformas actuales. En sus primeros días, jugadores de Xbox empezaron a reportar problemas de conexión, pero parecía que el juego funcionaba bien en las demás consolas. Bueno, ese no fue el caso y estos problemas han escalado tanto que los usuarios ya hasta exigen reembolsos.

Específicamente, los jugadores de Diablo II en Estados Unidos, Reino Unido y Asia han estado sufriendo de constantes desconexiones, mientras que Blizzard no ha logrado ofrecer una respuesta definitiva. Vía Twitter, la cuenta de soporte oficial de Blizzard solo da respuestas genéricas que en realidad no proveen una solución.

[#D2R] As part of our continued investigation into the issues over the past few days, our team will be actively monitoring and reacting to the situation during peak play times and there may be periods where logins or game creation are limited

— Blizzard CS – The Americas (@BlizzardCS) October 13, 2021