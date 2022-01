Willem Dafoe sí quiere interpretar al Joker, pero…

Desde hace un par de años, Willem Dafoe ha sido el favorito entre los fans como el posible nuevo Joker del DCEU. Sí, sabemos que en realidad este papel le pertenece a Joaquin Phoenix, pero parece que su versión del personaje en realidad no forma parte de este universo cinematográfico. Dafoe sabe que la actuación de Phoenix como el villano fue genial, y ya tiene una idea sobre cómo podría complementarlo.

En una reciente entrevista con la revista GQ, Dafoe admitió que sí ha llegado a pensar sobre la posibilidad de convertirse en el nuevo Joker del cine, pero también tiene otra idea en donde compartiría pantalla con Phoenix:

“Hay algo interesante acerca de la posibilidad de ver un impostor del Joker. Así que sería posible tener no solo a dos Jokers en combate, sino también a alguien que dice ser el Joker pero que no lo es. Y eso abre la posibilidad de una historia interesante, particularmente si tienes al Joker de Joaquin Phoenix, y luego tienes a alguien que está imitando lo que hace. Yo fantaseaba con eso. Pero aparte de eso, no lo había hablado con nadie, tú eres el primero.”