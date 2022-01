Estas últimas semanas ha estado saliendo bastante información no oficial sobre Mario Kart 9. Aparentemente, el juego estaría disponible este mismo año y de acuerdo con un confiable insider, podría tener a muchos personajes de otras franquicias de Nintendo, así como third-parties. En otras palabras, podría seguir los pasos de Super Smash Bros. Ultimate.

Leaky Pandy, insider que anteriormente ha sido muy atinado con sus filtraciones, dijo que Mario Kart 9 tendrá mas que solo personajes de Mario. Según él, el título tendrá presencia de franquicias como Advance Wars, Animal Crossing, ARMS, Baloon Fight, F-Zero, Kid Icarus, Splatoon y The Legend of Zelda. De igual forma, menciona que los Rabbids de Ubisoft también estarían presentes en el juego.

Pero la cosa no termina solamente con personajes, ya que también veríamos pistas inspiradas en estas franquicias y objetos. Este insider afirma que ya no habrá monedas, solamente podrás cargar un ítem a la vez, y habrá dos tipos de cajas de ítems: una pequeña y otra más grande. La primera proveerá objetos muy poco significativos, mientras que la segunda dará cosas más poderosas. No obstante, el ítem que tengas podría ser mejorado si pasas por cualquier caja de cualquier tamaño.

Nota del editor: Super Smash Bros. Ultimate fue todo un éxito, por lo que tendría sentido que Nintendo quiera replicar esta misma fórmula para algunas de sus otras IPs multiplayer. Ya ha pasado un muy buen rato desde el último Mario Kart, así que no debería faltar mucho para que ya empecemos a tener los verdaderos detalles oficiales.

Via: ComicBook