Vuelven a demandar a Activision y Bobby Kotick

Pese a que la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft se enfrenta a una serie de problemas relacionados con la exclusividad de Call of Duty, recientemente se dio a conocer que los responsables de la serie de FPS ha sido demanda, señalando que la venta solo fue una forma de “proteger” a Bobby Kotick, su CEO, de los escándalos de abuso a los que se enfrentaba.

Como seguramente lo recuerdan, previo a la compra de Microsoft, Activision Blizzard sufrió de múltiples demandas y acusaciones de abuso y comportamiento laboral inapropiado por parte de varios directivos, entre ellos Bobby Kotick. Es así que un fondo estatal de pensiones en Suecia demandó a esta empresa por aprovechar su controversial posición en su momento, y buscar una forma de, no solo evitar la pérdida de acciones, sino salvar el puesto de Kotick.

La demanda señala que los directivos de Activision Blizzard deliberadamente le ofrecieron a Microsoft un trato que implicaba reducir de forma importante el precio de las acciones. Aquí se menciona que la prioridad de Activision y Bobby Kotick era salir lo antes posible del escándalo laboral en el que se encontraban, y garantizar la posición de su directivo hasta la aprobación del trato hasta su salida de la empresa. De esta forma, el CEO recibiría millones de dólares, a lo que muchos conocen como un “paracaídas de oro”.

Por el momento no hay una respuesta oficial por parte de Activision Blizzard, pero esta es una demanda más que se suma a la extensa lista que ya tienen. En temas relacionados, la Unión Europea abre investigación por la compra de Activision Blizzard. De igual forma, Xbox no llevó a cabo esta adquisición por Call of Duty.

Nota del Editor:

No hay que olvidar que Activision Blizzard se ha mantenido en silencio sobre todos los casos de abuso y las demandas desde que se dio a conocer la compra de Microsoft. Por el momento no sabemos exactamente qué sucederá con Bobby Kotick una vez que la adquisición logre completarse, pero esperemos que el ejecutivo abandone la compañía.

Vía: Capital