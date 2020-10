Video compara Genshin Impact y BOTW lado a lado

Desde que fue mostrado por primera vez al mundo, nadie dudó sobre el parentesco entre Genshin Impact y The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De hecho, la comparativa llegó tan lejos que un hombre incluso azotó su PS4 contra el suelo a manera de protesta. Ahora que este “supuesto clon” de la exclusiva de Nintendo ha llegado al mercado, veamos en realidad qué tanto se parecen ambos juegos.

GameSpot ha realizado un video en el cual comparan 20 puntos que ellos consideran tienen en común Genshin Impact y BOTW. A continuación lo puedes ver tú mismo:

Evidentemente, ambos juegos incluyen mecánicas sumamente similares, pero está claro que Genshin Impact ciertamente se inspiró en BOTW para más de un elemento del gameplay. Aún así, parece que esta nueva propuesta china estado teniendo muy buen éxito, pues se reporta que ya superó las 17 millones de descargas en solo cuatro días.

Fuente: GameSpot