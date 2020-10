Genshin Impact, el BOTW chino, ya superó las 17 millones de descargas en cuatro días

¿Te acuerdas de Genshin Impact? Este juego provocó mucha controversia durante su revelación debido a que lucía extremadamente similar a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Parece que todo este criticismo al final terminó favoreciéndolo pues sus desarrolladores confirmaron que ya superó las 17 millones de descargar en tan solo cuatro días, pero únicamente en celulares.

De acuerdo con GamesIndustry.biz, este es el lanzamiento de un juego chino más grande en la historia, pues recordemos que el título también debutó de manera gratuita en PC y PS4, aunque esas cifras todavía no han sido reveladas. Pero eso no es todo, Daniel Ahmad, reconocido analista de Niko Partners, estima que Genshin Impact ya habría generado $50 millones de dólares en su primera semana.

Todo parece indicar que el éxito de Genshin Impact seguirá creciendo en los próximos días y meses, pues sus desarrolladores han confirmado que llegarán nuevas funciones al título que indudablemente atraerán más jugadores a largo plazo.

Via: VG247