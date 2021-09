El más reciente capítulo en el manga de Dragon Ball Super ya está aquí, dándonos nuevos detalles sobre la pelea entre Vegeta y Granola. Sabemos que el Príncipe de los Saiyajin no es capaz de mantener el Ultra Ego por mucho tiempo, y no tanto por que requiera un excesivo consumo de energía, sino porque existe una razón mucho más personal detrás de esto, y finalmente sabemos cuál es.

Cuando Vegeta empezó a entrenar con Bills, el Dios de la Destrucción le dijo que para utilizar el Ultra Ego a su máximo poder, Vegeta debía “olvidar por completo el pasado”. Parece que el Saiyajin tal vez no entendió muy bien el mensaje, pues tras ser apaleado por Granola en su más reciente pelea, Vegeta se disculpó de lejos con Bills.

“No pude regresar a ser ese hombre monstruoso y sin sentimientos que alguna vez fui. El poder de un Dios de la Destrucción está mucho más allá de un novato como yo. Una disculpa, Lord Bills.”

Antes de este capítulo, los fans teorizaban que Vegeta no estaba utilizando al cien por ciento su poder, y la respuesta finalmente está aquí. Vegeta ya no quiere ser el monstruo que fue antes, y prefirió conservar su humanidad en lugar de obtener más poder con el Ultra Ego. Las cosas ciertamente no pintan nada bien para el guerrero, y por ahora parece que no hay nada ni nadie capaz de vencer a Granola. ¿Será que Goku termine por ser el héroe de esta historia?

Via: ComicBook