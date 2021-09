La serie de Obi-Wan ya concluyó filmaciones

Es fácil olvidarse de que Disney y Lucasfilm están trabajando en una serie de Obi-Wan Kenobi, esto debido a que casi no hemos tenido información sobre el proyecto recientemente. Pues bueno, eso finalmente ha cambiado el día de hoy ya que, de acuerdo con Ewan McGregor, el show ya concluyó con su etapa de filmaciones y, aparentemente, “no decepcionará a los fans.”

Tras haber ganado un Emmy por su papel en la miniserie de Netflix, Halston, McGregor declaró a Variety que la serie ya había terminado sus filmaciones y que no decepcionaría a los fans que tanto tiempo la llevan esperando.

“I think it will not disappoint,” #Emmy winner Ewan McGregor of the upcoming #ObiWanKenobi series. https://t.co/mIawnJn2Ad pic.twitter.com/o2ePIy2Dww

— Variety (@Variety) September 20, 2021