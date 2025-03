Varios usuarios de Xbox reportan haber sido baneados definitivamente

Algunos usuarios han reportado que sus cuentas han sido baneadas indefinidamente tras realizar compras en la Xbox Store utilizando redes privadas virtuales (VPN). Estas sanciones han generado llamados a Microsoft para que aclare sus políticas y defina con mayor precisión qué usos están permitidos en su plataforma.

Las VPN son comúnmente utilizadas para mejorar la privacidad y evitar restricciones de velocidad de los proveedores de Internet. Sin embargo, usarlas para aprovechar diferencias de precios entre regiones va en contra de los términos de servicio de muchas tiendas. Según informes, la empresa ha intensificado sus medidas contra este tipo de prácticas, lo que ha resultado en baneos severos para quienes falsifican su ubicación al comprar juegos.

I was banned by @Xbox for using a VPN, which isn't an Xbox Community Standards violation at @XboxDACH.@XboxP3 once said: "If you're using a valid payment method, we'll never punish you."

CC: @XboxSupport @xboxdynasty @WinFuture @mydealz @XboxAktuell @GamePro @XboxWire @IGN pic.twitter.com/i71PpNZ3W1

— Rho (@rho_tter) March 4, 2025