Split Fiction consigue excelentes ventas en solo 48 horas

El nuevo título ha logrado vender un millón de unidades en apenas 48 horas. La desarrolladora celebró el hito en redes sociales, agradeciendo el apoyo de los jugadores y destacando la gran acogida que ha tenido el juego desde su lanzamiento. Y es que el estudio se ha estado ganando la mayor popularidad posible tras grandes trabajos como A Way Out y Brothers: A Tale of Two Sons.

SPLIT FICTION sold 1 MILLION units in its first 48 hours!!!The love you all show for our game is overwhelming! 😍Everyone here at Hazelight are beyond happy – and we can’t stop enjoying your amazing reactions! 🤩#SplitFiction

— Hazelight (@hazelightgames.bsky.social) 2025-03-10T15:16:02.087Z