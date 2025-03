Creador de Split Fiction responde a polémicas feministas

El fin de semana pasado se lanzó oficialmente Split Fiction, el nuevo videojuego por parte de Hazelight Studios, quienes en su momento crearon grandes producciones como A Way Out y It Takes Two, teniendo así una buena aceptación por parte de los medios y el público. No obstante, hay quienes no están de acuerdo con algunas ideas en la narrativa del mismo, y claramente dieron a conocer sus comentarios mediante las redes sociales.

Josef Fares, director de la empresa de desarrollo, ha respondido de forma contundente a las acusaciones de que el juego es “propaganda feminista”. En un video reciente en el canal de YouTube Fall Damage, el creador reaccionó a los comentarios críticos sobre la presencia de protagonistas femeninas en su nuevo juego.

Uno de los mensajes que leyó afirmaba que Split Fiction tenía una agenda política, a lo que Fares respondió con su característico estilo directo: “¿Pero qué c*** es esto?”. Además, recordó que en sus juegos anteriores, como Brothers: A Tale of Two Sons y A Way Out, los protagonistas fueron hombres, mientras que en It Takes Two la historia se repartía entre un hombre y una mujer.

El desarrollador subrayó que la decisión de elegir a dos protagonistas femeninas no tiene ninguna intención política y que, de hecho, están inspiradas en sus propias hijas. “Ahora que hay dos chicas, todo el mundo se queja”, comentó, dejando claro que lo importante en un videojuego son los buenos personajes, no su género.

A pesar de la controversia, Split Fiction ha sido un éxito tanto en la crítica como entre los jugadores. Con su enfoque narrativo y su estilo de juego cooperativo, la nueva obra de Fares continúa la línea de sus anteriores proyectos, que han sido ampliamente reconocidos en la industria.

Recuerda que está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

