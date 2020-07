Valve sí trabajó en Half-Life 3, aunque el juego fue cancelado

Half-Life 3 es un juego que todos los jugadores deseamos ver hecho realidad, ya sea que sean fans de la serie o no. Aunque por el momento no hay planes para que esta entrega llegue a PC o consolas en un futuro, el reciente documental de Geoff Keighley, conocido como The Final Hours of Half-Life: Alyx, ha revelado que Half-Life 3, así como otros proyectos de la serie, estuvieron en desarrollo, pero fueron cancelados.

En The Final Hours of Half-Life: Alyx, Keighley menciona que Valve trabajó en, por lo menos, cinco juegos de Half-Life. Todos ellos se planearon después de Half-Life 2: Episode Two, pero ninguno llegó a concretarse por diversas cuestiones.

Dentro de este grupo, es Half-Life 3 el que más destaca. En el documental se menciona que la tercera entrega estuvo en desarrollo entre 2013 y 2014, con Vale usando el motor Source 2 e inspirándose en Left 4 Dead para el concepto del nuevo juego.

Half-Life 3 iba a ser bastante diferente en comparación con entregas pasadas, pues iba a utilizar tecnología procedural para generar al azar un edificio y un objetivo, que consistía en rescatar a un prisionero. Desafortunadamente, Source 2 no contaba todavía con todas las herramientas necesarias para el desarrollo, así que el proyecto fue cancelado.

Sin embargo, no todo está perdido. Tanto en The Final Hours of Half-Life: Alyx, como en un par de entrevistas, el equipo de desarrollo se ha visto interesado en desarrollar más juegos de la serie, especialmente después del éxito que ha tenido Alyx.

Vía: The Final Hours of Half-Life: Alyx