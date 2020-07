La película de The Batman de Matt Reeves tendrá su propia serie spin-off

Tal parece que el trabajo de Matt Reeves en el universo de Batman no se limitará a solo una película, ya que una serie de televisión enfocada en la policía de Gotham de esta cinta ya está en camino a HBO Max.

A primera vista, este nuevo spin-off de The Batman parece que podría ser una repetición de Gotham de Fox, pero los detalles de esta producción podrían demostrar algo diferente. Además de Reeves, la serie será supervisada por Terrence Winter, quien ha trabajado en Boardwalk Empire y The Wolf of Wall Street. Esta es la premisa del show:

“La serie se desarrolla en el mundo que Reeves está creando para la película The Batman, con la intención de lanzar un nuevo universo de Batman en múltiples plataformas. Se dice que [la serie] se basa en la anatomía de la corrupción en Gotham City”.

De esta forma, tal parece que Reeves y WB TV van con un tono mucho más oscuro para esta versión del Departamento de Policía de Gotham y la ciudad que deben patrullar. Actualmente se desconoce cuándo se estrenará esta serie, aunque considerando que Matt Reeves está trabajando en The Batman, película que llegará a los cines hasta octubre de 2021, es probable que la serie llegue al servicio de streaming después del estreno de la cinta.

En temas relacionados, rumores apuntan al regreso de Christian Bale como Batman. De igual forma, el nuevo juego del Caballero de la Noche podría ser revelado durante DC Fandome.

Vía: Comicbook