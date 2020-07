Crysis Remastered sí llegará al Switch el 23 de julio

Crysis Remastered iba a debutar el 23 de julio para PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch, pero después de un retraso indefinido, su fecha de lanzamiento quedó en el aire. Sin embargo, sus desarrolladores parecen haber cambiado de opinión respecto a la versión de Switch, pues acaban de confirmar que sí estará llegando el día previamente mencionado a esa consola en específico.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Crysis compartió el siguiente mensaje:

Crysis Fans,

You may have seen our last update about the Crysis Remastered release, and we have good news for you:

We can confirm that Crysis will still be coming to Nintendo Switch on July 23rd!

— Crysis (@Crysis) July 10, 2020