Crysis Remastered ha sido retrasado indefinidamente

Tal parece que las filtraciones han tenido un resultado negativo en Crysis Remastered. Momentos antes del estreno oficial del gameplay de este juego, la cuenta oficial de Crysis en Twitter ha revelado que esta remasterización será retrasada por un par de semanas.

De esta forma, el gameplay programado para el día de hoy también ha sido pospuesto. De igual forma, este retraso confirma que la fecha original de lanzamiento de Crysis Remastered era el 23 de julio. Esto fue el mensaje que emitieron:

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3

— Crysis (@Crysis) July 1, 2020