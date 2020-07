El Devolver Direct 2020 se llevará a cabo la próxima semana

Después de que E3 2020 fuera cancelado, una de las primeras compañías que confirmó la realización de un evento digital en su lugar, fue Devolver Digital. Bueno, han pasado un par de meses, pero la compañía ha confirmado el día y hora exacta en que llevarán a cabo una de sus extrañas y únicas presentaciones en línea.

El ya icónico Devolver Digital se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio a las 2:00 PM (hora de la Ciudad de México), y contará con gameplays, anuncios de fecha de lanzamiento y revelaciones de nuevos juegos. Podrás disfrutar de este evento en el canal de Twitch del publisher.

Devolver Direct streaks toward the future's future on Saturday, July 11 at 12PM Pacific via @Twitch! #checkalook pic.twitter.com/xkDnaWsfGC

— Devolver Digital (@devolverdigital) July 1, 2020