Aquí está el primer adelanto oficial de Far Cry 6

Como sabrán, el día de hoy se filtró bastante información sobre Far Cry 6. Aunque solo faltan tres días para el evento de Ubisoft Forward, en donde seguramente se hubiera llevado a cabo la gran revelación del juego, la gran sorpresa se ha arruinado. De esta forma, la cuenta oficial de Far Cry ha compartido el primer adelanto de la sexta entrega numérica en la serie.

Con el simple mensaje de “Anton no estaría contento”, en referencia a las recientes filtraciones, el pequeño adelanto nos muestra a Giancarlo Esposito en su papel de Anton, el villano de Far Cry 6, y termina con un pequeño recordatoría que el próximo 12 de julio se llevará a cabo Ubisoft Forward, evento en donde veremos más del juego.

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp

— Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020