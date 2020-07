A Nolan North le hubiera encantado ver a Chris Pine como Nathan Drake

Aunque la película de Uncharted ya tiene a su elenco principal, recientemente la conversación entorno a los actores que saldrán en esta película ha revivido. Hace un par de días, Nolan North, quien interpreta a Nathan Drake en los juegos de la serie, fue entrevistado y reveló que tenía en mente a otro actor para el papel principal.

En una reciente entrevista con Screen Junkies, North reveló que le hubiera encantado ver a Chris Pine, a quien recordarás por interpretar a Steve Trevor en Wonder Woman, darle una nueva vida a Nathan Drake. Esto fue lo que comentó:

Voice of Nathan Drake in 'Uncharted' @nolan_north told Chris Pine he'd be 'perfect' for the role 👀 pic.twitter.com/9Mbkui1RV0

— Screen Junkies (@screenjunkies) July 6, 2020