¿Val Kilmer estaría dispuesto a volver como Batman?

Mucho se sabe que el papel de Batman ha pasado por varios actores en la historia, esto incluye a Michael Keaton, Ben Affleck, Robert Pattinson y por supuesto, Christian Bale, sin embargo, no se habla mucho de Val Kilmer. Actor que recientemente ha comentado que quiere volver a interpretar al personaje, algo que los fans no se esperaban que mencionara.

IGN realizó recientemente una entrevista con Kilmer por correo electrónico para promocionar el lanzamiento de Top Gun: Maverick. Y le preguntaron esto:

Esto respondió Kilmer:

IGN: Specifically, we now have multiple universes in comic book movies where actors who've played Batman or Spider-Man in the past team up with the current actor playing the role. Would you have any interest in playing Batman/Bruce Wayne again even in a cameo?

VAL: Yea please pic.twitter.com/GtYgJjj9Wh

