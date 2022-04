Usuarios explotan este descuento del nuevo PS Plus Premium

La semana pasada, Sony finalmente nos reveló las nuevas categorías que llegarán a PlayStation Plus. La más costosa de ellas, conocida como PS Plus Premium, ofrecerá alrededor de 800 juegos de PS5, PS4, PS3, PS2, PS1 y hasta PSP. Aquellos que ya cuenten con una suscripción activa de PS Now serán transferidos automáticamente a esta categoría, por lo que muchos usuarios están tomando ventaja de esto.

Sucede que un exploit en la PS Store de navegadores está permitiendo a los usuarios comprar suscripciones de PS Now de un año por $60 dólares, mientras que la de PS Plus Premium costará el doble. Es decir, se están ahorrando el 50% de la membresía al adquirir la de PS Now, y una vez que PS Plus Premium llegue en junio, todos estos usuarios serán trasladados al nuevo servicio por la cantidad de tiempo que hayan comprado. Hay quienes ya acumularon hasta seis años de PS Now, que eventualmente se convertirá en tiempo de PS Plus Premium.

Para tomar ventaja de esto, es absolutamente necesario realizar la compra mediante la PS Store de navegadores y tener tu sesión iniciada, de lo contrario no será posible finalizar la transacción. Al momento de redacción, Sony no se ha pronunciado al respecto, pero evidentemente, esto será algo que va a cambiar en un futuro.

Nota del editor: Aquí en realidad fue error de Sony al no verificar que las membresías de PS Now no hayan sido removidas de la PS Store. Digo, no es que esté bien hacerlo, y seguramente que no pasará mucho tiempo antes de que lo quiten, pero pues ahí está la opción para quien la ocupe.

Via: PushSquare