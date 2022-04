Mel Gibson evade pregunta incómoda sobre Will Smith

Tal parece que parte de Hollywood ya está cansado de escuchar sobre Will Smith. A una semana del incidente en los Óscar, mucho se ha hablado sobre este caso. La mayoría de los actores han expresado su descontento con la bofetada, mientras que otros simplemente ya no desean hablar de este tema. Una de estas personas es Mel Gibson, quien cortó tajantemente una entrevista para no hablar sobre la infame cachetada.

Recientemente, Gibson, estrella de películas como Arma Mortal, fue entrevistado por Fox News sobre el próximo estreno de la película Father Stu, la cual es protagonizada por este actor. Aunque la conversación con el periodista de esta cadena televisiva comenzó de una forma muy tradicional, la última pregunta estaba relacionada con el incidente de Will Smith. Al escuchar estas palabras, Gibson se mostró incómodo, y pidió terminar la plática sin siquiera responder.

Si bien algunas personas pueden criticar a Gibson por ser descortés con el entrevistador, la verdad es que la pregunta sobre Smith estaba fuera de lugar, y no tenía que ver con la plática relacionada con Father Stu. De esta forma, una de las asistentes de la videollamada tomó el control, y simplemente se despidió.

En temas relacionados, Netflix suspende la producción de una película de Will Smith. De igual forma, el actor ha renunciado a la Academia.

Nota del Editor:

Considerando que Mel Gibson ha tenido una historia aún más complicada con el mundo de Hollywood, es probable que el actor simplemente evadió la pregunta para meterse él mismo en problemas. Sin embargo, también existe la posibilidad de que, como muchos, el actor ya esté cansado de hablar sobre este tema.

Vía: Jesse Watters Primetime