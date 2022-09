Usuarios de Nintendo ya no podrán acceder a su cuenta mediante Twitter y Facebook

El día de hoy ha sido complicado para los fanáticos de Nintendo, ya que hace no mucho se confirmó que los usuarios ya no podrán seguir compartiendo imágenes mediante Wii U y Nintendo 3DS a partir del próximo mes. Pero eso no es todo, dado que tras dicha confirmación, también se comentó algo importante en relación a iniciar sesión.

Y es que en sus redes sociales, confirmaron que tampoco se podrá iniciar sesión mediante estas redes sociales a una cuenta de Nintendo, por lo que habrá una desvinculación para entrar en los próximos días, concretamente a partir del 25 de octubre del 2022. Por lo que los jugadores deberán acceder usando su correo y respectiva contraseña de la cuenta.

Aquí la información que llega directamente de la página oficial de la empresa:

A partir del 25 de octubre de 2022, ya no será posible vincular una cuenta de Facebook o Twitter a una Cuenta Nintendo. Esto significa que ya no será posible usar una cuenta de Facebook o Twitter para iniciar sesión en una Cuenta Nintendo, o crear una nueva Cuenta Nintendo usando una cuenta de Facebook o Twitter.

Aún podrás iniciar sesión o crear una nueva cuenta Nintendo con tu cuenta de Google o Apple.

Tampoco será posible participar en misiones de My Nintendo que impliquen vincular su cuenta de Nintendo a una cuenta de Facebook o Twitter para ganar puntos de My Nintendo.

El tiempo de interrupción puede retrasarse debido a problemas del sistema. Pedimos disculpas por las molestias que esto pueda causar a aquellos que han estado usando una cuenta de Facebook o Twitter para iniciar sesión en su cuenta Nintendo.

Vale la pena mencionar, que todas las versiones de Nintendo Switch van a recibir dicha actualización, así que los jugadores deben tomar sus respectivas precauciones.

Vía: Nintendo