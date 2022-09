Poco a poco, el PlayStation 5 está cumpliendo con la demanda en Estados Unidos. Un claro ejemplo de esto, es el reciente reporte de The NPD Group, organización que se encarga de compartir información sobre la venta de hardware y software en Estados Unidos, quienes han señalado que la consola de Sony se posicionó como la consola más vendida en unidades durante agosto de 2022.

De acuerdo con The NPD Group, el PlayStation 5 se convirtió en la consola más vendida de Estados Unidos durante el pasado mes de agosto. Mat Piscatella, miembro de esta organización, ha señalado que el PS5 se posicionó en primer puesto tanto en ventas de unidades, así como en generación de dinero. Esta es la primera vez que esto sucede en varios meses.

US NPD HW – As was noted in July, both PlayStation 5 and Xbox Series again experienced double-digit percentage growth during the month when compared to a year ago.

