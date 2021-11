Una versión 3D de Metroid Dread existe dentro del juego

Después de más de un mes en el mercado, los fans por fin se han dado a la tarea de descubrir todo lo que Metroid Dread oculta. De esta forma, se ha compartido un vídeo que decide tomar la cámara del juego, separarla de Samus por un momento, y revelar una serie de secretos que MercurySteam implementó para hacer que esta aventura fuera una realidad.

Si bien Metroid Dread se juega en 2D, el mundo está creado en 3D, algo que el youtuber conocido como Shesez ha dejado en claro en su más reciente video. Al manejar la cámara del juego fue posible moverse a través del espacio y descubrir, que no solo la experiencia en 3D está incluida en su totalidad, sino que los E.M.M.I. tienen una herramienta que los hacen más peligrosos de lo que crees.

Como bien lo pudieron ver, los primeros dos E.M.M.I. del juego tienen la habilidad de teletransportarse en un instante, algo que los convierte en robots aún más peligrosos. Sin embargo, esto parece que solo está vinculado a cinemáticas, ya que esta habilidad no está presente en los demás.

De igual forma, se ha encontrado un modelo en 3D de Samus en su Zero Suit, algo que es imposible de ver claramente en el juego normal. Junto a esto, también se han descubierto una serie de técnicas de cámara que hacen que el juego funcione de la manera correcta, pero al observar este trabajo desde otro ángulo, uno que no está destinado para el consumidor, vemos que no todo es tan perfecto como uno lo puede creer.

Esto demuestra que los juegos siempre se presentarán de una forma óptima para el jugador. Sin embargo, al ver tras bambalinas descubrimos que el proyecto está construido con una serie de atajos, y otras herramientas que facilitan la vida de los desarrolladores. Lo cual está bien.

