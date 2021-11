El remake de Train to Busan ya tiene nombre

Train to Busan es una película de horror de Corea del Sur. Tras su estreno en 2016, el mundo se enamoró de este trabajo, al grado de que un remake de Estados Unidos fue anunciado hace un par de años. Después de mucho tiempo sin algún tipo de información, el día de hoy se reveló el nombre oficial de esta nueva versión.

De acuerdo con Deadline, el remake de Train to Busan será conocido como Last Train to New York. De igual forma, este proyecto estará a cargo de Timo Tjahjanto, un director de indonesia, quien ha trabajado en The Night Comes for Us y May the Devil Take You.

Lamentablemente, esta es toda la información que hay por el momento. El reporte de Deadline también menciona que Tjahjanto se encuentra trabajando en un remake de la película Under Siege, por lo que seguramente pasará algo de tiempo antes de tener más detalles sobre Last Train to New York.

Nota del Editor:

La popularidad por las obras de Corea del Sur no es algo nuevo. Incluso antes de Squid Game o Train to Busan, el público ya estaba interesado en el cine de este país, aunque no al grado que vemos hoy en día. Esperemos que este remake sea bueno, y no un trabajo genérico como los que ya hemos visto en este mercado.

Vía: Deadline